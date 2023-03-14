Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 14 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал 5 копеек до 38,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 14 марта составляет 39,1046 гривен за евро (+0,3620 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, на прошлой неделе НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с начала года до 278 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.