Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 9 февраля

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 43,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 9 февраля составляет 39,2564 гривен за евро (+0,1079 грн).

Напомним, по данным НБУ, в январе 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 0,8% до 40,50 гривен. До этого курс падал в течение трех месяцев подряд.

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