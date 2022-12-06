Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 6 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 6 декабря составляет 38,7353 гривен за евро (+0,1957 грн).

Напомним, в ноябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,6% до 40,34 гривны. Это был второй месяц падения курса после непрерывного роста с октября прошлого года.

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