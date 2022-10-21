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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине на 21 октября

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 39,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,90 грн (39,95 - 20 октября)
  • продажа - 40,70 грн (40,75 - 20 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,30 грн (38,30 - 20 октября),
  • продажа - 39,40 грн (39,55 - 20 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 20 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 20 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 21 октября составляет 35,8866 гривен за евро (+0,1243 грн).

Напомним, Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты

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Курс доллара