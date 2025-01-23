Курс доллара упал до минимума с конца прошлого года

Официальный курс на 24 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9751 гривен за 1 доллар (-0,1336 грн).

Ниже курс был только 30 декабря 2024 года - 41,9403 грн/доллар.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6709 гривен за 1 евро (-0,2026 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,97-42,00 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 42,40 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, в начале января 2025 года доллар дорожал из-за сезонного фактора нехватки валюты. Снижение курса доллара в последние дни вызвано увеличением предложения на рынке и действиями НБУ.

По его словам, предложение валюты растет, но НБУ останется активным участником валютного рынка.

"Наша задача остается неизменной - сглаживать чрезмерные колебания. Но важно - гривна будет колебаться в обе стороны, не угрожая нашей цели инфляции 5%", - сказал Гелетий.