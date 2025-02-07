Курс доллара упал до минимума за два месяца

Официальный курс на 10 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4733 гривен за 1 доллар (-0,0164 грн).

Это минимальный уровень с 9 декабря 2024 года (41,4446 грн/доллар).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,0327 гривен за 1 евро (+0,0535 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Резервы Украины

Международные резервы Украины в течение января 2025 года сократились на 1,8% до 43 млрд долларов. Как отметили в НБУ, резервы уменьшились, но остаются близкими к рекордному уровню.

НБУ в январе 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,750 млрд долларов. В январе Украина получила 3,1 млрд долларов международной помощи - транш ЕС под российские активы. В итоге расходы НБУ на поддержку курса гривны были больше, чем помощь Киеву.