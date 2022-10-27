Курс доллара упал до 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 27 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 40 копеек до 39,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 27 октября составляет 36,6417 гривен за евро (+0,5613 грн).

Напомним, Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты

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