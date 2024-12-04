Курс доллара отошел от максимумов

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар снизился после того, как два дня подряд обновлял исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6628 гривен за 1 доллар (-0,0344 грн).

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Официальный курс евро составит 43,7043 гривен за 1 евро (-0,1195 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 42,00 гривен.

Ситуация на рынке

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, в конце года ожидается традиционное увеличение бюджетных расходов.

По его словам, это обуславливает соответствующий рост спроса на валюту.

"Но это нас не пугает, потому что Нацбанк учитывает это и в своих прогнозах, и в тактике интервенций на валютном рынке. Ожидаем, что структурный дефицит валюты в декабре вырастет и будет нивелироваться соответствующим увеличением наших интервенций", - сказал Николайчук.