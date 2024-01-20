Курс доллара резко снизился из-за уменьшения дефицита валюты. НБУ сократил продажу

Национальный банк Украины сократил продажу долларов из резервов в связи с уменьшением дефицита валюты. Курс доллара упал еще на 30 копеек до уровня конца декабря прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

НБУ в течение недели 15-19 января 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 530,90 млн долларов, сократив продажу на 21,1% по сравнению с предыдущей неделей (673,27 млн долларов).

Объем также значительно ниже по сравнению с тремя последними неделями 2023 года и находится на уровне среднего недельного в течение прошлого года.

С начала года НБУ продал на межбанке 1,993 млрд долларов.

В итоге за неделю курс доллара на межбанке упал с уровня с 37,80-90 грн/доллар до 38,50-38-55 грн/доллар. Официальный курс снизился с 37,83 до 38,52 грн/доллар. На наличном рынке курс упал с 38,90 до 38,20 грн/доллар.

Прогнозы курса доллара

По данным НБУ, значительные бюджетные расходы в конце 2023 года и усиление неопределенности поступления внешнего финансирования обусловили рост спроса на иностранную валюту в Украине. В начале января официальный курс обновил очередной максимум - 38,22 грн/доллар.

Однако после 10 января курс начал снижаться. Эксперты уверены, что курс доллара зависит исключительно от НБУ, который контролирует рынок с помощью интервенций.

До какой отметки может дойти курс - пока неизвестно. "Не думаю, что регулятор позволит резкие курсовые колебания. Вряд ли стоит ожидать укрепления гривны даже до 37 долларов", - сказал РБК-Украина Александр Паращий из Concorde Capital.

В то же время, аналитики и банкиры ухудшили прогнозы. Финансовые аналитики в январе 2024 года прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,29 грн/доллар. Кроме того, банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар.