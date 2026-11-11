Курс доллара и евро резко пошел вниз: официальные данные НБУ на 11 ноября

Национальный банк обновил официальные курсы иностранных валют. Обе основные валюты продемонстрировали понижение по сравнению с предыдущим банковским днем.
Какой курс установил регулятор на 11 ноября, что происходит со старыми банкнотами номиналом 50 и 200 гривен и остаются ли они платежным средством, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
На четверг, 11 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,32 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 ноября американская валюта подешевела на 18 копеек – с 45,50 гривны.
Официальный курс евро тоже снизился. Если 10 ноября он составил 51,07 гривны, то на 11 ноября Нацбанк установил его на уровне 50,48 гривны. Таким образом, европейская валюта потеряла 59 копеек.
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Национальный банк продолжает постепенно заменять банкноты предыдущих лет выпуска купюры более современного образца. В частности, речь идет о 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов, которые заменяют на банкноты образца 2014 года.
О начале этого процесса НБУ объявил в октябре 2024, а фактически он начался 1 ноября того же года. Такая замена является частью работы регулятора по оптимизации наличного обращения и повышению качества денежных знаков.
В то же время, украинцам не нужно специально обменивать старые купюры. Банкноты номиналом в 50 и 200 гривен предыдущего образца остаются законным платежным средством. Ими можно без ограничения рассчитываться за товары и услуги.
Кроме купюр номиналом 50 и 200 гривен Нацбанк проводит постепенную замену других банкнот предыдущих лет выпуска. В частности:
При постепенном изъятии таких денег банки не выдают их из касс по всем видам наличных операций. Национальный банк также прекратил передавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям по обработке наличных денег.
Когда старые купюры попадают в банки, их больше не возвращают в обращение, а передают Нацбанку для дальнейшей утилизации.
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