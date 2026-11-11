Курс доллара и евро резко пошел вниз: официальные данные НБУ на 11 ноября

Курс валют НБУ

На четверг, 11 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,32 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 ноября американская валюта подешевела на 18 копеек – с 45,50 гривны.

Официальный курс евро тоже снизился. Если 10 ноября он составил 51,07 гривны, то на 11 ноября Нацбанк установил его на уровне 50,48 гривны. Таким образом, европейская валюта потеряла 59 копеек.

Фото: курс валют НБУ на 11 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Что происходит со старыми банкнотами 50 и 200 гривен

Национальный банк продолжает постепенно заменять банкноты предыдущих лет выпуска купюры более современного образца. В частности, речь идет о 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов, которые заменяют на банкноты образца 2014 года.

О начале этого процесса НБУ объявил в октябре 2024, а фактически он начался 1 ноября того же года. Такая замена является частью работы регулятора по оптимизации наличного обращения и повышению качества денежных знаков.

В то же время, украинцам не нужно специально обменивать старые купюры. Банкноты номиналом в 50 и 200 гривен предыдущего образца остаются законным платежным средством. Ими можно без ограничения рассчитываться за товары и услуги.

Какие еще банкноты гривны постепенно изымают из обращения

Кроме купюр номиналом 50 и 200 гривен Нацбанк проводит постепенную замену других банкнот предыдущих лет выпуска. В частности:

20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов – с 1 января 2023 года;

500 гривен – с 1 августа 2024 года;

50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов – с 1 ноября 2024 года.

При постепенном изъятии таких денег банки не выдают их из касс по всем видам наличных операций. Национальный банк также прекратил передавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям по обработке наличных денег.

Когда старые купюры попадают в банки, их больше не возвращают в обращение, а передают Нацбанку для дальнейшей утилизации.

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