Курс доллара резко вырос перед Новым годом: сколько стоит валюта в Украине 30 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 25 копеек до 40,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 42,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 30 декабря составляет 38,951 гривен за евро (+0,0073 грн).

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

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