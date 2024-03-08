Курс доллара продолжает снижаться: актуальные курсы в Украине

По состоянию на утро 8 марта средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 38,45 гривен, курс евро не изменился - 42,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,00 гривен, евро по 41,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,05 - 38,11 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 8 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,0836 гривен за 1 доллар (-0,1828 грн). Курс евро составит 41,4883 гривен за 1 евро (-0,1035 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, спрос на валюту в Украине в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем.

Это обусловливалось сдержанными бюджетными расходами, устойчивой ситуацией с экспортом, в том числе благодаря функционированию морского коридора и возобновлению экспорта электроэнергии, а также улучшением курсовых ожиданий населения на фоне определенного снижения неопределенности поступления внешней финансовой помощи.

Как отметили в НБУ, официальный курс гривны по отношению к доллару в среднем практически не изменился по сравнению с январем. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1,4%, а к концу месяца сократилась до 0,8%.