Курс доллара продолжил рост: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 26 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,30 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 40,35 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 26 сентября составляет 38,8724 гривен за евро (-0,0256 гривен).

Стабильность курса

По данным НБУ, ситуация на валютном рынке в целом остается устойчивой, а рост курса доллара был вызван ситуативными факторами.

При этом способность НБУ балансировать валютный рынок оставалась высокой. Благодаря постоянному официальному финансированию, международные резервы Украины удерживаются на высоких уровнях. В конце августа они превышали 40 млрд долларов.

В НБУ также заявили, что при текущем монетарном режиме курсовая устойчивость остается основным якорем для ожиданий экономических агентов, поэтому задача сохранения доверия к национальной валюте крайне важна

Отметим, в сентябре курс доллара вырос до 38,60 гривен, однако затем снизился.