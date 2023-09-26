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Курс доллара продолжил рост: сколько стоит валюта в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова немного вырос. Единая европейская валюта дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,30 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 40,35 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 26 сентября составляет  38,8724 гривен за евро (-0,0256 гривен).

Стабильность курса

По данным НБУ, ситуация на валютном рынке в целом остается устойчивой, а рост курса доллара был вызван ситуативными факторами.

При этом способность НБУ балансировать валютный рынок оставалась высокой. Благодаря постоянному официальному финансированию, международные резервы Украины удерживаются на высоких уровнях. В конце августа они превышали 40 млрд долларов.

В НБУ также заявили, что при текущем монетарном режиме курсовая устойчивость остается основным якорем для ожиданий экономических агентов, поэтому задача сохранения доверия к национальной валюте крайне важна

Отметим, в сентябре курс доллара вырос до 38,60 гривен, однако затем снизился.

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