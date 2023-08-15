Курс доллара ускорил рост: сколько стоит валюта в обменных пунктах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 августа средний курс доллара по Украине вырос на 10 копеек до 37,70 гривен, курс евро сохранился на уровне 41,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,20 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 15 августа составляет 40,006 гривен за евро (-0,2085 гривен).

Фиксированный курс

Как сообщало РБК-Украина, НБУ готовится перейти к гибкому курсу доллара, а фиксированный курс может быть отменен. НБУ отмечает, что планирует перейти к гибкому курсу доллара. Это подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке.

Аналитики считают, что курс доллара после отмены фиксации не должен сильно измениться. Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий предполагает, что на первом этапе для колебаний курса будет установлен небольшой неформальный коридор в пределах 30 копеек к текущему курсу. Именно в этом коридоре курс и будет меняться.