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Курс доллара перешел к росту

Фото: курс доллара вырос на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после резкого падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7015 гривен за 1 доллар (+0,1096 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6448 гривен за 1 евро (+0,1355  грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,80 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе (24-28 февраля) курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными, однако они вряд ли будут выбиваться за пределы "коридора".

По ожиданиям, официальный курс будет колебаться в пределах 41,6-42,2 гривен.

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