Курс доллара перешел к росту

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после резкого падения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7015 гривен за 1 доллар (+0,1096 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,6448 гривен за 1 евро (+0,1355 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,80 гривен.
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе (24-28 февраля) курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными, однако они вряд ли будут выбиваться за пределы "коридора".
По ожиданиям, официальный курс будет колебаться в пределах 41,6-42,2 гривен.