Курс доллара перешел к росту

Официальный курс на 25 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7015 гривен за 1 доллар (+0,1096 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6448 гривен за 1 евро (+0,1355 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,80 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе (24-28 февраля) курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными, однако они вряд ли будут выбиваться за пределы "коридора".

По ожиданиям, официальный курс будет колебаться в пределах 41,6-42,2 гривен.