Курс доллара перешел к снижению: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 14 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 45,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 44,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился.

Официальный курс на 14 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,527 гривен за 1 доллар (+0,0194 грн).

Официальный курс евро составит 45,0007 гривен за 1 евро (-0,1637 грн).