Курс доллара к основным валютам достиг максимума за 20 лет после заявления Путина о мобилизации

Путин приказал провести первую мобилизацию России со времен Второй мировой войны, предупредив Запад, что, если он продолжит то, что он назвал "ядерным шантажом", Москва ответит мощью всего своего огромного арсенала.

Эта новость подтолкнула индекс доллара, который измеряет стоимость доллара по отношению к другим основным валютам, более чем на 0,5% до 110,87 - самого высокого уровня с 2002 года.

Европейские валюты пострадали от продаж на валютных рынках, так как комментарии Путина усугубили озабоченность по поводу экономических перспектив региона, который уже пострадал от сокращения Россией поставок газа в Европу.

Евро упал до 0,9885 доллара - около минимума за два десятилетия, достигнутого ранее в этом месяце. Фунт стерлингов, упавший на 0,4%, упал до нового 37-летнего минимума в 1,1304 доллара.

"Заголовки новостей о России затмевают ФРС, по крайней мере, на данный момент, - сказал валютный стратег Societe Generale Кеннет Брукс. - Опасения по поводу эскалации конфликта наносят ущерб европейским валютам. И если ФРС сегодня также настроена ястребино, вы можете увидеть снежный ком потерь".

Федеральная резервная система, как ожидается, поднимет процентные ставки на 0,75 процентного пункта в третий раз подряд и даст сигнал о том, насколько еще и как быстро может потребоваться рост стоимости заимствований, чтобы укротить потенциально губительную вспышку инфляции.

Политическое решение станет последним шагом в синхронизированном изменении политики мировых центральных банков, которое проверяет устойчивость мировой экономики и способность стран справляться с шоками обменного курса по мере роста стоимости доллара.

Индекс доллара в этом году вырос почти на 16%, и это самый большой годовой скачок с 1981 года.

Аналитики говорят, что фон повышенной геополитической неопределенности только усилил доллар.

"Очевидно, что у нас ситуация, когда инвесторы устремляются в безопасные убежища, и мы также ожидаем, что сегодня мы увидим очередное повышение ставок Федеральной резервной системой", - сказал Данни Хьюсон, финансовый аналитик AJ Bell в Лондоне.

По его словам, близость стран Европы к Украине заставляет людей задуматься о том, как может выглядеть ситуация, "если война в Украине станет чем-то большим".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ с 21 сентября. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня.