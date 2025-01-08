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Курс доллара обновил четвертый исторический максимум подряд

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар четвертый исторический максимум подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2361 гривен за 1 доллар (+0,0064 грн).

Предыдущий максимум был 8 января 2024 года - 42,2297 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4272 гривен за 1 евро (-0,4495 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 42,32-42,35 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 42,75 гривен.

Наличный курс доллара

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2024 года вырос на 0,9% до 42,07 гривен. За год доллар подорожал на 11,2%.

Официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. За декабрь курс доллара повысился на 1,1%.

Рост курса доллара сопоставим с инфляцией за 2024 года. По оценкам НБУ, потребительские цены за год выросли примерно на 12%.

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