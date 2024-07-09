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Курс доллара в обменниках снова вырос выше 41 гривны

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,05 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,58 гривен, евро по 43,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,72-40,74 грн/доллар (покупка-продажа) -рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 9 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7000 гривен за 1 доллар (+0,1580 грн).

Курс евро составит 44,0781 гривен за 1 евро (+0,2157 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 3 июня - 43,9850.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, курсовые изменения произойдут уже ближе к сентябрю.

По его словам,  пока рынок находится в состоянии малозаметных корректировок, когда в недельном разрезе основные валютные показатели будут оставаться почти без изменений, уровень роста или снижения курсов измеряется в прямом смысле копейками.

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