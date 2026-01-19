Курс доллара в обменниках стабилизировался. Сколько стоит валюта

Главное

курс в обменниках пока не растет,

как наличный рынок следует за межбанком,

что происходит с долларом на международном рынке.

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков 19 января снизился на 1 копейку по сравнению с 16 января - до 43,67 гривен.

По состоянию на утро 19 января средний курс продажи евро вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 50,84 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 43,10 гривны (без изменений по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 50,15 гривны (-0,02 гривен).

Ситуация на межбанке

Наличный рынок реагирует на результаты торгов на межбанковском рынке, которые сложились в результате торгов 16 января. В этот день курсы покупки-продажи составили 43,31-43,36 гривен (-0,23-0,25 гривен к предыдущему рабочему дню). А стоимость евро в этот день составила 50,33-50,37 гривен (-0,19-0,21 гривен).

Курс доллара на международном рынке

11 января издание New York Times сообщило, что прокуратура США в округе Колумбия начала уголовное расследование в отношении главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла из-за стоимости проекта по реконструкции здания центробанка. Пауэлл заявил, что эти действия правоохранительной системы следует рассматривать "в более широком контексте угроз со стороны администрации (Белого дома - ред.) и продолжающего давления". До этого президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРС за нежелание снижать ключевую ставку.

На фоне этих событий с 16 по 19 января индекс спотовой стоимости доллара к валютам 10-ти стран (наибольших партнеров США), который публикует агентство Bloomberg, снизился на 809 долларов - с 99 393 до 99 130 долларов.