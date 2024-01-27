Курс доллара в феврале: что будет влиять на валютный рынок Украины

"Конечно, на рынок будет влиять ряд экономических и военных факторов, от которых и будут зависеть курсовые изменения", - сказал он.

Межбанк

Как отметил Лесовой, реализация стратегии НБУ "управляемой гибкости" вместе с минимизацией межкурсовой разницы будет влиять на рынок в феврале.

"Этот фактор можно считать едва ли не самым главным, или же системным. Ведь политика НБУ на дальнейшую либерализацию рынка не изменилась: с одной стороны будет продолжаться "нежное" вмешательство на межбанк путем валютных интервенций, объем которых может зависеть от уровня спроса", - сказал банкир.

По его мнению, НБУ по-прежнему будет держать руку на пульсе спроса, пытаясь достичь равновесия.

"Мы предполагаем, что объем валютных вливаний на межбанк будет в пределах, так сказать, ежемесячного бюджета - до 2,5-3 млрд долларов. Однако в случае необходимости регулятор будет действовать более гибко, увеличивая интервенции до 800-900 млн долларов в неделю", - прогнозирует банкир.

Наличный рынок

Лесовой считает, что как и в последние 2-3 месяца курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться с учетом межбанка. Ожидается, что отрыв наличных курсов межбанка не превысит 0,5 грн.

"Учитывая такую карту валютного рынка, курсовые коридоры в феврале будут такими: на межбанке они будут в пределах 37-39 грн/доллар и 40,5-42,5 грн/евро, а на наличном рынке – 37,5-39 ,5 грн/доллар и 40-43 грн/евро. Другими словами, общая ситуация станет логичным продолжением второй половины января", - ожидает банкир.

Международная макрофинансовая помощь

Лесной напомнил, что именно в феврале придет время принятия международной финансовой поддержки: 1 февраля ожидается одобрение долгосрочной программы поддержки Украины от ЕС на 50 млрд евро, а уже на следующий день США могут принять "желанный" пакет помощи на 61 млрд долларов.

"Отдельно следует упомянуть анонсированный пакет финпомощи от США на 11,8 млрд долларов на социальную сферу и поддержку экономики. Но важным станет не только объем финподдержки (в 2024 году Украина потребует до 3 млрд долларов ежемесячно), но еще и сроки ее получения", - сказал он.

По его словам, для валютного рынка, в целом для экономики страны, важно иметь определенность, график помощи. Отчасти благодаря возобновлению системной финансовой поддержки у регулятора будет возможность проводить более гибкую политику на межбанке.

Возобновление объемов экспорта

Как отметил Лесовой, "снятие блокады - возобновление блокады" - в таком режиме Украина находится уже длительное время.

"Конечно, рост объемов экспорта зерна новым зерновым коридором - это весомый прогресс для развития экспорта. Однако аритмическая блокировка западных границ срывает выполнение действующих контрактов. Не секрет, что такая блокада - политические маневры наших соседей, которые обеспокоены определенными привилегиями Украины от ЕС. Не исключаем, что к экспортной изоляции может быть причастна и страна-агрессор", - считает эксперт.

По его словам, на рынок валют будет косвенно влиять еще и фактор войны. Это и ситуация на фронте, преодоление последствий войны, предотвращение новых актов агрессии, а также устойчивость общества к новым вызовам.

"В целом валютный рынок будет находиться в состоянии "ожидаемой прогнозируемости": текущие колебания курсов валют не должны быть заоблачными или сенсационными. Частые изменения курсов станут логичным следствием пути к окончательной либерализации рынка. Однако вполне возможно, что на рынок повлияет до сих пор неучтенный и неожиданный фактор (-ры), который может актуализироваться именно в феврале", - констатировал начальник департамента казначейства Глобус Банка.