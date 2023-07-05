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Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с мая прошлого года, - НБУ

Фото: курс доллара обновил годовой минимум (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2023 года упал на 0,9% до 37,24 гривен. Курс снизился до минимума с мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 7,3%.

По данным НБУ, объем продажи банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за июнь 1,574 млрд долларов. При этом у населения купили 1,398 млрд долларов.

Прогнозы курса

Динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики.

Финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.

По данным НБУ, комфортный уровень международных резервов улучшает курсовые ожидания в Украине, благодаря чему ситуация на валютном рынке улучшилась.

По состоянию на 5 июля средний курс по Украине составляет 36,90 (покупка) и 37,40 грн/доллар (продажа).

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Курс доллараНациональный банк Украины