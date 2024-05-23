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Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменных пунктах Украины

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 40,15 гривен, курс евро вырос не изменился - 43,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,65 гривен, евро по 42,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,82-39,86 грн/доллар (покупка-продажа)  - рост на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Официальный курс на 23 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,8250 гривен за 1 доллар (+0,0198 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 22 мая - 39,8052.

Курс евро составит 43,1106 гривен за 1 евро (-0,1537 грн).

Миссия МВФ

МВФ направил в Киев команду фонда во главе с главой Европейского департамента Альфредом Каммером для встреч с представителями властей Украины и другими партнерами.

После этого с 27 мая начнет работать Миссия МВФ в Украине с целью пересмотра программы. Ожидается, что итогом станет выделение очередного транша в конце июня, что должно поддержать финансовую стабильность в Украине.

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