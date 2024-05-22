ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар снова обновил максимум: НБУ установил официальный курс на 23 мая

Украина, Среда 22 мая 2024 15:44
UA EN RU
Доллар снова обновил максимум: НБУ установил официальный курс на 23 мая Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,8250 гривен за 1 доллар (+0,0198 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 22 мая - 39,8052.

Доллар снова обновил максимум: НБУ установил официальный курс на 23 мая

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,1106 гривен за 1 евро (-0,1537 грн).

Доллар снова обновил максимум: НБУ установил официальный курс на 23 мая

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 39,72-39,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар снова обновил максимум: НБУ установил официальный курс на 23 мая

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 5 копеек до 40,10 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, режим "управляемой гибкости" предлагает достаточно частые изменения курса.

Однако в течение недели они не могут быть слишком сильными, поскольку НБУ контролирует ситуацию на рынке. Поэтому курс не может вырасти или упасть очень значительно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Бои на Харьковщине. Что происходит с наступлением России на севере области
Бои на Харьковщине. Что происходит с наступлением России на севере области
DAILY
Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией