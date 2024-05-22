Доллар снова обновил максимум: НБУ установил официальный курс на 23 мая

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 23 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,8250 гривен за 1 доллар (+0,0198 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 22 мая - 39,8052.

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,1106 гривен за 1 евро (-0,1537 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 39,72-39,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 5 копеек до 40,10 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, режим "управляемой гибкости" предлагает достаточно частые изменения курса.

Однако в течение недели они не могут быть слишком сильными, поскольку НБУ контролирует ситуацию на рынке. Поэтому курс не может вырасти или упасть очень значительно.