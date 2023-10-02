Курс Bitcoin в начале октября преодолел отметку в 28 000 долларов

Так, на момент написания биткоин торгуется по $28 303.

Большинство активов из топ-10 самых крупных по капитализации также находятся в "зеленой" зоне. В частности, Ethereum (ETH) торгуется на уровне $1730, Cardano (ADA) торгуется за $0,26, XRP от Ripple - за $0,52.

Рост более чем на 10% из первой десятки криптоактивов показал Solana (SOL), токен торгуется по $24,14, подорожав за сутки на 13%.

Скрины с сайта https://whitebit.com/

Напомним, ранее мы писали, что Bitcoin может установить новый исторический рекорд.

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