Курс 50 гривен за доллар в бюджете-2023 - это технический показатель, - НБУ

Заложенный в проекте государственного бюджета курс в 50 гривен за доллар на конец 2023 года - это технический показатель. В то же время, его публикация оказала негативное влияние на рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы НБУ Юрия Гелетия агентству " Интерфакс-Украина ".

"Курс, заложенный в бюджет, не является целевым показателем для НБУ или рынка, это абсолютно технический показатель", - сказал Гелетий.

В то же время, заместитель главы НБУ считает, что объявление курса сыграло свою психологическую роль, "при том что фактически это просто расчетный показатель, который не является определяющим для рынка".

"По нашему мнению, лучше уйти от практики публикации курса в бюджете на конец года и публиковать средний прогнозный курс", - добавил он.