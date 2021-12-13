До курортного Буковелю почали курсувати шатл-баси: графік руху

Від залізничної станції "Татарів-Буковель" до гірськолижного курорту Буковель та зворотно почали курсувати автобусні шатли. Вартість одної такої поїздки становить 50 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

"Сьогодні 68 із 100 пасажирів, які прибули поїздом № 55 Київ-Рахів до зупинки "Татарів-Буковель", обрали для трансферу автобусні шатли", - йдеться в повідомлені.

За інформацією перевізника, час відправлення автобусів прив'язаний до залізничних рейсів, тож усі доїдуть швидко до місця призначення.

У прес-центрі інформують, що 15 км відстань від станції "Татарів-Буковель" до гірськолижного курорту автобуси долають за 20 хвилин, а ціна за проїзд є фіксованою та становить 50 грн.

Фото: розклад руху автобусних шатлів №525 (facebook.com/Ukrzaliznytsia)