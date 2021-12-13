ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До курортного Буковелю почали курсувати шатл-баси: графік руху

Новость на русском →
Буковель, Понеділок 13 грудня 2021 11:25
До курортного Буковелю почали курсувати шатл-баси: графік руху Фото: до курортного Буковелю почали курсувати шатл-баси (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Марія Кучерявець

Від залізничної станції "Татарів-Буковель" до гірськолижного курорту Буковель та зворотно почали курсувати автобусні шатли. Вартість одної такої поїздки становить 50 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Сьогодні 68 із 100 пасажирів, які прибули поїздом № 55 Київ-Рахів до зупинки "Татарів-Буковель", обрали для трансферу автобусні шатли", - йдеться в повідомлені.

За інформацією перевізника, час відправлення автобусів прив'язаний до залізничних рейсів, тож усі доїдуть швидко до місця призначення.

У прес-центрі інформують, що 15 км відстань від станції "Татарів-Буковель" до гірськолижного курорту автобуси долають за 20 хвилин, а ціна за проїзд є фіксованою та становить 50 грн.

До курортного Буковелю почали курсувати шатл-баси: графік руху

Фото: розклад руху автобусних шатлів №525 (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, нещодавно УЗ збільшила кількість поїздів до гірськолижного курорту та ініціювала процедуру перейменування станції "Татарів". Цю станцію перейменували на "Татарів-Буковель".

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Буковель
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році