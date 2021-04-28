Курйозна удача. "Ман Сіті" На виїзді обіграв "ПСЖ", у Зінченка ассист

Парижани на правах господарів почали жваво. І вже на 2-й хвилині завдали першого удару в площину воріт англійського клубу. Мбаппе розігнав атаку і відпасував на фланг на Неймара. Той увійшов до штрафного майданчика і пробивав з-під захисника "Сіті", але удар вийшов не сильним і прямо в руки Едерсону. Ще через 10 хвилин Неймар повторив спробу. Тепер уже кіперу "блакитних" довелося в стрибку діставати м'яч з-під поперечини.

Але стартову активність гравці "ПСЖ" таки змогли конвертувати в гол. На 15 - й хвилині після подачі з кутового головою м'яч у сітку переправив капітан парижан Маркіньос-1:0.

"Ман Сіті" ж перший удар по воротах завдав лише на 21-й хвилині. Та й той особливої небезпеки парижанам не ніс. А ось французи знову могли відзначитися після подачі з кутового, але удар Паредеса головою пролетів трохи повз "дев'ятку".

У "Сіті" в першій половині гра в атаці не особливо клеїлася, хоча завдяки пресингу все ж два моменти створити вдалося. Спершу на 32-й хвилині обрізався біля власного штрафного Навас, але чи то удар, чи то пас від Мареза захисники "ПСЖ" винесли. А ще через 10 хвилин вже обрізку допустив Паредес. М'яч відлетів до Бернарда Сілви, а той відпасував на Фодена. Англієць знаходився сам метрах в 13 від воріт, але пробив прямо в Наваса.

У другому таймі англійці стали активніше діяти попереду. А на 61-й хвилині на поле вийшов і Зінченко. І вже через три хвилини взяв участь у голі "городян". Після розіграшу кутового українець відпасував на Де Брюйне, а бельгієць зробив навісну передачу в штрафну. М'яч пролетів повз всіх і опинився в сітці воріт Наваса - 1:1. В українця, хоч і курйозна, але гольова передача в активі.

Через сім хвилин "Сіті" відзначилися вдруге. І знову гол можна назвати курйозним. Де Брюйне заробив небезпечний стандарт поблизу штрафного майданчика "ПСЖ". На удар зважився Марез. М'яч летів точно в стінку, але гравці парижан трохи відвернулися і круглий пролетів крізь захисний редут прямо в сітку воріт господарів - 1:2.

Погіршили ситуацію для себе парижани на 77-й хвилині. Гуей в центрі поля влетів ззаду в ногу Гюндогану і заробив пряму червону картку.

В останні хвилини матчу гравці "ПСЖ" про атаку особливо не думали, а ось "Сіті" намагався скористатися чисельною перевагою, але так збільшити різницю в рахунок і не зміг. У підсумку мінімальна виїзна перемога англійського клубу 2: 1. Матч-відповідь пройде в Манчестері 4 травня. Для виходу у фінал парижанам потрібно забивати мінімум двічі.