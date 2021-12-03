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Курйоз, історія Роналду і камбек. "МЮ" переграв "Арсенал" у матчі з п'ятьма голами

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Манчестер, П'ятниця 03 грудня 2021 00:11
Курйоз, історія Роналду і камбек. "МЮ" переграв "Арсенал" у матчі з п'ятьма голами Фото: дубль Кріштіану Роналду приніс перемогу "МЮ" у матчі з "Арсеналом" (premierleague.com)
Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Юнайтед" у центральному поєдинку 14-го туру англійської Прем'єр-Ліги переграв "Арсенал" - 3:2. Дублем за манкуніанців відзначився Кріштіану Роналду.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

"Каноніри" почали бадьоріше. І вже на 13-й хвилині відправили м'яч у сітку воріт "МЮ". Правда, гол вийшов вельми курйозним. Після подачі з кутового кіпер манкуніанців Де Хеа впав у воротарському, після чого м'яч винесли на лінію штрафного, звідки зльоту пробив Сміт-Роу. Удар вийшов не дуже сильним, але летів у створ, а бо Де Хеа лежав на газоні, то безперешкодно влетів у сітку. Здавалося, рефері готовий скасувати гол, але після консультацій з VAR результативний удар зарахував - 1:0. Кіпер "МЮ" впав після того, як гравець його ж команди Фред наступив йому на ногу.

Але "червоні дияволи" змогли на останній хвилині першої половини рахунок зрівняти. Виправився винуватець першого пропущеного гола Фред, який відмінно відпасував у штрафному на Фернандеша, який в дотик відправив м'яч у дальній кут - 1:1.

У другій половині команди довго не запрягали. Спершу на 52 - й хвилині Решфорд протягнув м'яч по правому флангу і відпасував у штрафну на Роналду, який відразу переправив м'яч у кут воріт "канонірів" - 2:1. Це 800-й гол для португальця в кар'єрі, який став першим професійним футболістом, який подолав цю позначку.

А через дві хвилини вже "Арсенал" відповів схожою комбінацією, яку завершив Едегор - 2:2.

Правда, замість того, щоб стати рятівником, норвежець став для лондонців антигероєм. Саме Едегор на 70-й хвилині стрибнув ззаду в ноги Фреду у власному штрафному майданчику. За це рефері, після перегляду VAR, призначив пенальті. Одинадцятиметровий чітко реалізував Роналду, оформивши дубль у цьому матчі - 3:2. Для нього це шостий гол в АПЛ в нинішньому сезоні.

"Каноніри" намагалися рахунок зрівняти, окупувавши половину поля "МЮ" наприкінці матчу, але забити третій гол так і не змогли.

Перемога дозволила "МЮ" піднятися на сьоме місце. "Арсенал" залишився п'ятим. Лідирує в АПЛ "Челсі".

Курйоз, історія Роналду і камбек. &quot;МЮ&quot; переграв &quot;Арсенал&quot; у матчі з п'ятьма голами

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