Кур'єр приніс "бомбу" меру. У міськраді Кривого Рогу термінова евакуація

Міську раду в Кривому Розі терміново евакуювали через підозрілу посилку, в якій виявили металевий предмет. Передбачається, що в посилці може бути бомба.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на місцеве видання Перший Міський .

"10 лютого на лінію "102" подзвонив співробітник Муніципальної гвардії і повідомив про те, що в будівлі міськради може перебувати вибухівка. Чоловік зазначив, що кур'єр однієї з популярних поштових служб приніс в будівлю посилку на ім'я в. о. міського голови Юрія Вілкула, яка нібито прибула з Білорусі. Всередині Муніципальна гвардія виявила предмет, схожий на вибухівку. Коробку з посилкою винесли на вулицю", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці в терміновому порядку евакуювали співробітників міськради. На місці події працює поліція, рятувальники та фахівці вибухо-технічної служби з кінологами. Місцевих жителів закликали обходитися будівлю міської ради.