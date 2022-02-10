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Кур'єр приніс "бомбу" меру. У міськраді Кривого Рогу термінова евакуація

Автор: РБК-Україна

Міську раду в Кривому Розі терміново евакуювали через підозрілу посилку, в якій виявили металевий предмет. Передбачається, що в посилці може бути бомба.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання Перший Міський.

"10 лютого на лінію "102" подзвонив співробітник Муніципальної гвардії і повідомив про те, що в будівлі міськради може перебувати вибухівка. Чоловік зазначив, що кур'єр однієї з популярних поштових служб приніс в будівлю посилку на ім'я в. о. міського голови Юрія Вілкула, яка нібито прибула з Білорусі. Всередині Муніципальна гвардія виявила предмет, схожий на вибухівку. Коробку з посилкою винесли на вулицю", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці в терміновому порядку евакуювали співробітників міськради. На місці події працює поліція, рятувальники та фахівці вибухо-технічної служби з кінологами. Місцевих жителів закликали обходитися будівлю міської ради.

Нагадаємо, невідомі у Дніпрі заявили про загрозу вибуху всіх торгових центрів.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в Одесі вночі сталася масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. Рятувальникам довелося евакуювати 40 осіб.

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