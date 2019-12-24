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Курченко позбувся монополії на вивіз вугілля з окупованого Донбасу

Новини » Політика   

Росія запустила на окупований Донбасі та інших трейдерів

Побіжний український олігарх Сергій Курченко втратив монополію на вивіз вугілля з окупованого Донбасу, оскільки таку можливість отримали кілька російських компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Російські видання пишуть, що раніше тільки компанія "Газ-Альянс" Курченко мала право постачати вугілля з Донбасу до Росії. За даними джерел, з листопада 2019 року інші російські трейдери отримали можливість скуповувати вугілля "на умовах не гірше, ніж у компанії Курченко".

Також повідомляється, що ще в минулому році російські трейдери скаржилися президентові Росії Володимиру Путіну і керівникам силових відомств на заборону вивозити вугілля з "ДНР" і "ЛНР" для всіх компаній, за винятком компанії Курченко.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, Курченко став прикриттям для постачань газу на окупований Донбас. За оцінками експертів, мова може йти про більш ніж 3 млрд куб. м газу в рік. Компанія Курченко перебуває під санкціями, а він сам пересувається по Москві в супроводі численної охорони.

Крім того, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що у України є обґрунтовані підозри, що Росія продає українське вугілля з окупованого Донбасу в Туреччину та Польщу. При цьому він додав, що Російська Федерація змішує українське вугілля зі своїм, щоб не можна було "хімічно виявити" такого факту.

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