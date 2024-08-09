Курчатов, где расположена Курская АЭС, остался без света

Бои в Курской области

В Курской области РФ уже четвертый день идут бои. Россияне утверждают, что украинские войска якобы совершили "прорыв" границы и взяли под контроль ряд населенных пунктов.

Украинские официальные лица и военное командование пока не комментировали происходящее в Курской области и не подтверждали свою причастность.

Кроме того, российские пропагандисты распространяют слухи, что украинские войска якобы хотят захватить Курскую АЭС, которая находится в городе Курчатов Курской области. Однако Украине нет смысла брать под свой контроль станцию.

Подробно о ситуации в Курской области по состоянию на сегодня - в материале РБК-Украина.

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