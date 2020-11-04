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Куратора розвідки "ДНР" залишили під арештом до Нового року

Автор: Олег Черниш

Шевченківський районний суд Києва до 26 грудня продовжив арешт Андрія Кунавіна, якого українські правоохоронці вважають куратором так званого "розвідувального управління Донецької народної республіки". Слідство вивчає версію того, що він насправді агент СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Кунавин є фігурантом справи про катастрофу літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17, збитого в Донецькій області 17 липня 2014 року.

Його затримали в Києві 7 липня 2020 року, в кінці жовтня слідство і прокуратура попросили суд продовжити тримання під вартою. Як зазначає слідство, ще триває розшифровка перехоплених телефонних переговорів Кунавіна і вивчається коло його спілкування. Крім того, перевіряється версія, що він міг бути позаштатним співробітником Служби безпеки України, впровадженим в ряди бойовиків під прикриттям.

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У той же час у рішенні суду йдеться, що у Кунавіна в особистих речах виявлено резюме "начальника розвідувального управління ДНР". Суд продовжив арешт до 26 грудня включно без альтернативи застави.

Нагадаємо, ім'я "куратора" розкрила міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat майже відразу після його затримання в Києві.

В Офісі генерального прокурора не виключили, що Кунавіна можуть притягнути до суду щодо МН17.

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