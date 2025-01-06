На Кураховском направлении ВСУ уничтожают врага, прорвавшегося в городскую застройку

По данным украинских военных, на Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово. А также в направлении Петропавловки и Дачного.

"Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтроваться в наши боевые порядки", - сообщили в ОСГВ "Хортица".

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки противник безуспешно атаковал наши позиции в Волчанске - на Харьковском направлении и в районах Новой Кругляковки и Загрызово - на Купянском направлении.

Также без успеха противник проводил штурмовые действия в районах Надежды, Тернов, Макеевки и Лозовой - на Лиманском направлении и в населенном пункте Белогоровка - на Северском направлении.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении - штурмовал наши укрепления в Торецке. Также провел попытку штурмовых действий с применением бронетехники в направлении Щербиновки. ББМ врага вместе с десантом были уничтожены нашей артиллерией еще на подходе к рубежу выдвижения.

Враг атаковал позиции ВСУ в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Песчаного и Соленого - на Покровском направлении. Силы обороны успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. В направлении Елизаветовки враг проводил штурмовые действия с применением бронетехники. Наши воины уничтожили один танк и две ББМ.

На Времовском направлении враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. За эти сутки он атаковал наши укрепления в районах Зеленовки, Константинополя и Нового Комара: успеха не имел.

Ситуация в Курахово

Ранее мы писали о том, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак позиций вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко.

В частности, недавно в сети сообщили об окружении украинских войск районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Однако в ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.