RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Кураховском направлении оккупанты атаковали больше, чем на Покровском, - Генштаб

Автор: Вадим Ребрина

В общей сложности, за прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения. Активнее всего россияне атакуют на Покровском и Кураховском направлениях – 40 и 42 атаки соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг два раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска.

На Купянском направлении противник десять раз проводил штурмы в районах Новоосиново, Синьковки и Лозовой. Украинские защитники отбили шесть атак, еще четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадово, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. В настоящее время ведутся четыре боя.

На Северском направлении враг наступал в районах Ивано-Дарьевки и Переездного. Защитники украинской земли остановили три атаки россиян.

На Краматорском направлении продолжается одно боеприкосновение близ Васюкивки, а пять вражеских атак уже отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали Силы обороны возле Нелиповки, Дружбы, Торецка и Железного. Наши воины остановили 13 вражеских атак, три атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 188 оккупантов, 74 из них - безвозвратно. Также уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля. Кроме этого, повреждены БМП и автомобиль противника.

На Кураховском направлении враг также активен - 42 раза атаковал наши позиции вблизи Украинского, Цукуриного, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По уточненной информации, четыре боя продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили наступательные действия недалеко от Угледара, Екатериновки, Водяного и Константиновки. Во время трех боеприкосновений потерпели неудачу, четыре штурма до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении имела место одна безуспешная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Работино.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз безрезультатно пытались вытеснить с позиций украинские подразделения.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, согласно отчету Института изучения войны за 15 сентября, войска РФ продвинулись на Северском, Покровском направлениях и под Угледаром Донецкой области. Также россияне отвоевали населенный пункт в Курской области РФ, где украинские силы также продвигаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины