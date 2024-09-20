На Кураховском направлении – более 50 боевых столкновений за сутки: сводка Генштаба

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны отразили два штурма противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 64 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены одна ББМ, три ракетные системы залпового огня, 51 БПЛА и два автомобиля. Кроме того, повреждена одна единица специальной техники, восемь артиллерийских систем и два автомобиля оккупанта.

Девятнадцать раз враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз пытались продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадово, Тернов и Заречного. Защитники Украины отразили 17 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Дружелюбовки.

На Северском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника вблизи Выимки.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении оккупанты совершили шесть штурмовых действий в районах Часова Яра, Ивановского и Белой Горы. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации девять раз атаковали вблизи Дачного и Торецкого. В окрестностях Щербиновки до сих пор продолжается бой.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 32. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Зеленого Поля, Мариновки, Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки. Нашими защитниками отражены 30 вражеских атак, два боевых столкновения еще продолжаются. Горячее всего сегодня в районе Новогродовки, где за сегодня произошло девять боевых столкновений.

Предварительно потери агрессора составили 264 оккупанта убитыми и ранеными, также двумя пленными пополнен обменный фонд. Кроме того, уничтожен один танк, пять артиллерийских систем, девять единиц автомобильной, одна единица специальной и десять единиц мототехники. К тому же повреждены шесть единиц автомобильной техники и семь артиллерийских систем.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 52 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка. 44 атаки отбиты, еще восемь – продолжается до сих пор.

На Времиевском направлении при поддержке авиации сегодня агрессор 12 раз штурмовал передний край обороны в районах Угледара, Пречистовки и Богоявленска. До сих пор продолжаются две вражеские атаки.

Сегодня на Ореховском направлении агрессор шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников вблизи Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении три попытки врага захватить позиции наших воинов потерпели неудачу.