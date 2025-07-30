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"Покупали" инвалидность и фейковые удостоверения: СБУ разоблачила "уклонистские схемы"

Фото: СБУ накрыла схемы уклонения от мобилизации (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила и заблокировала новые каналы уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В разных регионах страны задержаны пять организаторов преступных схем, которые за денежное вознаграждение помогали мужчинам избегать службы в армии.

Что известно

В Киеве задержан командир отделения одной из воинских частей. За 6-15 тысяч долларов он оформлял "отсрочки" от мобилизации - устраивал уклонистов в университет только "на бумаге" и подделывал справки об инвалидности и дипломатические удостоверения.

 
Фото: СБУ накрыла схемы уклонения от мобилизации (t.me/SBUkr)

В схеме также фигурировали сотрудники учебного заведения.

В Днепре сотрудники военного ТЦК получали взятки за незаконное "списание" военнообязанных по фиктивным медицинским показаниям.

Среди задержанных - начальник отделения воинского учета и двое его подчиненных. Всего этой схемой воспользовались 37 человек.

В Закарпатской области подозрение получил заведующий неврологическим отделением, который как член военно-врачебной комиссии помогал оформить фейковую инвалидность.

Правовая квалификация дел

Организаторам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они подозреваются в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • Воспрепятствование законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1);
  • Получение неправомерной выгоды (ст. 368);
  • Несанкционированные действия с информацией в ИТ-системах (ст. 362).

Все незаконные решения военно-врачебных комиссий, принятые в рамках этих схем, уже аннулированы.

Напомним, ранее украинские правоохранители предотвратили планы России ударить по опасному грузу.

Агенты ФСБ должны были навести ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов.

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