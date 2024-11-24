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За покупку каких товаров можно получить кэшбек 10%: полный список

Фото: за покупку в магазинах можно получить кэшбек 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в реализацию экспериментальных проектов в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине". В частности, установлен список товаров, за покупку которых можно получить 10% кэшбека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 г. №1330.

ПЕРЕЧЕНЬ

категорий товаров украинского производства

  • Мясные продукты и мясо
  • Рыба, ракообразные и моллюски (включая рыбные продукты)
  • Молочные продукты
  • Яйца
  • Пищевые масла и жиры
  • Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
  • Фрукты и овощи, свежие и переработанные
  • Другие напитки (безалкогольные)
  • Гомогенизированные пищевые и диетические продукты (включая детское питание)
  • Другие продовольственные товары
  • Текстильные товары, занавески, гардины, шторы и тюль
  • Одежда и обувь, кожаные изделия и дорожные принадлежности
  • Косметические товары и изделия для туалетных комнат
  • Часы и ювелирные изделия
  • Книги, газеты и журналы и канцелярские товары
  • Компьютеры, периферийное оборудование, технические средства электронных коммуникаций, программное обеспечение
  • Спортивный, туристический инвентарь и снаряжение
  • Мебель
  • Обои, напольные покрытия, ковры и ковровые изделия
  • Бытовые электротовары Осветительные принадлежности
  • Изделия из керамики и стекла, древесины, пробки, плетеные, ножевые, неэлектрические бытовые приборы и оборудование
  • Краски, лаки и эмали
  • Прочие строительные материалы, санитарно-техническое, водопроводное и отопительное оборудование
  • Удобрения и агрохимическая продукция
  • Садово-огородное оборудование и инвентарь, ручной инструмент
  • Фармацевтические товары
  • Медицинские и ортопедические товары
  • Материалы смазочные
  • Цветы, растения и семена
  • Животные - домашние питомцы и корма для них
  • Прочие непродовольственные потребительские и непотребительские товары

Программа кэшбека

Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах – участниках программы. Чтобы узнать, на какие товары есть кэшбек, можно воспользоваться сканером штрихкодов в Действии. Основные торговые сети также маркируют товары с кэшбэком на ценниках или полках.

Кэшбек доступен на 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.

Граждане 21-22 ноября получили на счета кэшбек, накопленный в октябре за покупку украинских товаров. Сумма выплаты составила 119,2 млн гривен.

Возросла средняя выплата – с 57 до 97 гривен на человека. Количество украинцев, получивших кэшбэк, выросло почти вдвое, с 646 тысяч до 1,22 млн.

Из 1,58 млн пользователей, имевших начисление кэшбека на конец октября, более 350 тысяч не активировали свои карты в Действии. Еще часть граждан либо не имели начислений или они составляли менее 2 гривен.

Выплата кэшбека за ноябрь состоится в конце декабря.

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