За покупку каких товаров можно получить кэшбек 10%: полный список

Кабинет министров внес изменения в реализацию экспериментальных проектов в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине". В частности, установлен список товаров, за покупку которых можно получить 10% кэшбека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 г. №1330.
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий товаров украинского производства
Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах – участниках программы. Чтобы узнать, на какие товары есть кэшбек, можно воспользоваться сканером штрихкодов в Действии. Основные торговые сети также маркируют товары с кэшбэком на ценниках или полках.
Кэшбек доступен на 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.
Граждане 21-22 ноября получили на счета кэшбек, накопленный в октябре за покупку украинских товаров. Сумма выплаты составила 119,2 млн гривен.
Возросла средняя выплата – с 57 до 97 гривен на человека. Количество украинцев, получивших кэшбэк, выросло почти вдвое, с 646 тысяч до 1,22 млн.
Из 1,58 млн пользователей, имевших начисление кэшбека на конец октября, более 350 тысяч не активировали свои карты в Действии. Еще часть граждан либо не имели начислений или они составляли менее 2 гривен.
Выплата кэшбека за ноябрь состоится в конце декабря.