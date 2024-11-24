За покупку каких товаров можно получить кэшбек 10%: полный список

ПЕРЕЧЕНЬ

категорий товаров украинского производства

Мясные продукты и мясо

Рыба, ракообразные и моллюски (включая рыбные продукты)

Молочные продукты

Яйца

Пищевые масла и жиры

Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия

Фрукты и овощи, свежие и переработанные

Другие напитки (безалкогольные)

Гомогенизированные пищевые и диетические продукты (включая детское питание)

Другие продовольственные товары

Текстильные товары, занавески, гардины, шторы и тюль

Одежда и обувь, кожаные изделия и дорожные принадлежности

Косметические товары и изделия для туалетных комнат

Часы и ювелирные изделия

Книги, газеты и журналы и канцелярские товары

Компьютеры, периферийное оборудование, технические средства электронных коммуникаций, программное обеспечение

Спортивный, туристический инвентарь и снаряжение

Мебель

Обои, напольные покрытия, ковры и ковровые изделия

Бытовые электротовары Осветительные принадлежности

Изделия из керамики и стекла, древесины, пробки, плетеные, ножевые, неэлектрические бытовые приборы и оборудование

Краски, лаки и эмали

Прочие строительные материалы, санитарно-техническое, водопроводное и отопительное оборудование

Удобрения и агрохимическая продукция

Садово-огородное оборудование и инвентарь, ручной инструмент

Фармацевтические товары

Медицинские и ортопедические товары

Материалы смазочные

Цветы, растения и семена

Животные - домашние питомцы и корма для них

Прочие непродовольственные потребительские и непотребительские товары

Программа кэшбека

Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах – участниках программы. Чтобы узнать, на какие товары есть кэшбек, можно воспользоваться сканером штрихкодов в Действии. Основные торговые сети также маркируют товары с кэшбэком на ценниках или полках.

Кэшбек доступен на 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.

Граждане 21-22 ноября получили на счета кэшбек, накопленный в октябре за покупку украинских товаров. Сумма выплаты составила 119,2 млн гривен.

Возросла средняя выплата – с 57 до 97 гривен на человека. Количество украинцев, получивших кэшбэк, выросло почти вдвое, с 646 тысяч до 1,22 млн.

Из 1,58 млн пользователей, имевших начисление кэшбека на конец октября, более 350 тысяч не активировали свои карты в Действии. Еще часть граждан либо не имели начислений или они составляли менее 2 гривен.

Выплата кэшбека за ноябрь состоится в конце декабря.