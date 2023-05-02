Купля-продажа авто через "Дію": в МВД рассказали, когда потребуется только два смартфона

С июня зарегистрировать автомобиль можно будет непосредственно в салоне, в августе можно будет приобрести онлайн, а в сентябре весь процесс купли-продажи авто переводится в цифровой вариант.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра внутренних дел Игоря Клименко агентству " Интерфакс-Украина ".
"Уже в сентябре с Минцифрой планируем весь процесс купли-продажи автомобилей перевести в цифровой вариант - в "Дію". Нужны будут только продавец-покупатель и два смартфона у них", - сказал он.
По его словам, ликвидируют обязательную техническую экспертизу и "людям не нужно будет стоять в очередях, давать возможные взятки - техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто".
Он также сообщил, что регистрация автомобиля автосалонами будет возможна уже в июне. "Человек приходит в автосалон, покупает автомобиль и получает там техпаспорт и номерной знак. То есть в сервисный центр гражданину не нужно будет приезжать", - добавил министр.
Кроме того, по словам Клименко, будут отменены транзитные номера, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона.
"В августе планируем ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть, забронировать онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время", - рассказал глава МВД.
Напомним, в Украине готовят экспериментальный проект, который даст возможность подачи заявления и декларацию на жилищную субсидию "в один клик" в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины или на Портале "Дія"
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