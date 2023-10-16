Купил "двойню" в Молдове. Пограничники обнаружили мужчину, который хотел сбежать из Украины

"Многодетный" отец

В пункте пропуска "Солотвино" пограничники Мукачевского отряда разоблачили 45-летнего мужчину, который выдавал себя за многодетного отца.

Чтобы выехать в Румынию путешественник предоставил свидетельства о рождении трех детей. Согласно документам, у мужчины 16 сентября родилась в Молдове двойня.

Однако, пограничники выяснили, что молдавские свидетельства о рождении являются фальшивками. Предъявитель признался, что приобрел их за 4000 долларов.

Мужчина с "травмой" позвоночника

Еще один 45-летний киевлянин пытался незаконно выехать в Венгрию через пункт пропуска "Косино", приобретя себе болезнь позвоночника.

Во время проверки справки военно-врачебной комиссии и временного удостоверения военнообязанного пограничники обнаружили признаки подделки документов.

Нацполицию уведомили о возможных нарушениях

По указанным фактам пограничники направили сообщение в Нацполицию в Закарпатской области об обнаружении в действиях украинцев признаков преступления.

Фото: "Документы" (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Речь идет о ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Выезд из Украины во время военного положения

Напомним, из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно уехать из страны. Разрешается выезд только по таким основаниям, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Ранее сообщалось, что в сентябре студенты вузов и курсанты получили право на выезд за границу для обучения. В частности, им разрешено проходить практическую летную подготовку в иностранных учебных заведениях или летных школах.

Детальнее о запретах и исключениях для мужчин на выезд из Украины, и ответы на вопросы, кому можно и что для этого нужно - читайте в материале РБК-Украина.