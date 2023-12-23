Купить можно не только квартиру: Кабмин изменил условия программы льготной ипотеки єОселя

По данным пресс-службы, исключением будут дачные и садовые дома или дома построенные на участках, отличных от земель жилой и общественной застройки.

Также была увеличена предельная норма предоставления кредита по программе єОселя при покупке домов. Нормативная площадь жилого дома для семьи из одного человека составит не более 62,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи. То есть семья из трех человек сможет получить кредит на покупку дома площадью до 104,5 кв. метров.

Кроме того, была приведена к реалиям рынка предельная стоимость квадратного метра в том или ином населенном пункте. Так, уменьшена предельная стоимость жилья для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Коэффициент отношения к опосредованной стоимости строительства одного квадратного метра изменен с 2,5 до 2. В то же время был увеличен с 1 до 1,7 коэффициент для населенных пунктов, имеющих население менее 100 тысяч.

Еще одно изменение касается ветеранов, погибших и тех, кто получил инвалидность в результате войны, а также членов их семей. Для этих категорий будет действовать разрешение на приобретение квартиры в многоквартирном доме, принятом в эксплуатацию раньше, чем за 10 лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Киеве или в областном центре, и без ограничений по дате эксплуатации у других населённых пунктах.

Правительственное постановление также уточняет понятие "военные риски", предусматривает возможности страхования жилья по цене приобретения, и вводит ограничение возможности повторного участия граждан в программе єОселя

Также постановление вносит изменения по установлению возможности оплаты получателем компенсации разницы, превышающей размер денежной суммы, указанной в жилищном сертификате, за свой счет или за счет кредитных средств. Этот механизм будет применяться в случае, если жилье будет покупаться с использованием жилищного сертификата по программе єВідновлення.

Программа компенсации ставки кредита за счет средств госбюджета

Программа єОселя начала свою работу в октябре прошлого года. Банками-партнерами являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

Получить кредит за счет бюджета могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.

С начала действия программы кредиты на приобретение жилья взяли 5898 семей на общую сумму 8,8 млрд гривен.