НБУ назвал главное условие для выдачи банками ипотечных кредитов

Банки Украины в августе 2023 года выдали 626 ипотечных кредитов на общую сумму 900,9 млн гривен. Банки выдают кредиты по бюджетной программе єОселя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины ( НБУ ), проведенный среди коммерческих банков.

О выдаче новой ипотеки в августе проинформировали 5 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

"Движителем ипотечного сегмента традиционно остается льготное кредитование в рамках программы есть єОселя", - говорится в сообщении.

По данным опроса, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8% с 7,9% в июле. Это свидетельствует о том, что большинство кредитов выдается за бюджетные деньги.

В опросе в сентябре 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Программа есть єОселя

Напомним, банки Украины после начала войны значительно сократили выдачу ипотечных кредитов для населения. Сейчас финучреждения кредитуют по большей части по государственным программам, когда за счет налогоплательщиков власти компенсируют им часть процентной ставки.

С 1 августа государственная программа єОселя расширилась. Кредиты под 7% могут взять украинцы, у которых нет собственного жилья, ветераны и внутренне перемещенные лица.

Условия участия єОселя для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

В программе принимают участие 5 банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank. С начала работы єОселя они выдали кредиты на 5,4 млрд гривен для 3,8 тысяч семей.