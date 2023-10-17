ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ назвал главное условие для выдачи банками ипотечных кредитов

Украина, Вторник 17 октября 2023 09:52
UA EN RU
НБУ назвал главное условие для выдачи банками ипотечных кредитов Фото: ипотеку можно получить только за счет бюджетной программы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в августе 2023 года выдали 626 ипотечных кредитов на общую сумму 900,9 млн гривен. Банки выдают кредиты по бюджетной программе єОселя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный среди коммерческих банков.

О выдаче новой ипотеки в августе проинформировали 5 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

"Движителем ипотечного сегмента традиционно остается льготное кредитование в рамках программы есть єОселя", - говорится в сообщении.

По данным опроса, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8% с 7,9% в июле. Это свидетельствует о том, что большинство кредитов выдается за бюджетные деньги.

НБУ назвал главное условие для выдачи банками ипотечных кредитов

В опросе в сентябре 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Программа есть єОселя

Напомним, банки Украины после начала войны значительно сократили выдачу ипотечных кредитов для населения. Сейчас финучреждения кредитуют по большей части по государственным программам, когда за счет налогоплательщиков власти компенсируют им часть процентной ставки.

С 1 августа государственная программа єОселя расширилась. Кредиты под 7% могут взять украинцы, у которых нет собственного жилья, ветераны и внутренне перемещенные лица.

Условия участия єОселя для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

В программе принимают участие 5 банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank. С начала работы єОселя они выдали кредиты на 5,4 млрд гривен для 3,8 тысяч семей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока