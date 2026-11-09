Купить алкоголь или сигареты в интернете станет сложнее: что изменится с 2027-го

Какие требования будут введены для продавцов

Новые правила будут касаться онлайн продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей для них и устройств для потребления табака без сгорания.

Чтобы торговать такой продукцией дистанционно, предпринимателям нужно будет:

иметь соответствующую лицензию, если закон требует для такого вида деятельности;

внести адреса сайтов и других онлайн-ресурсов в специальный реестр;

проверять возраст покупателя еще до продажи;

отправлять товар для доставки с места торговли;

повторно проверять возраст при передаче заказа покупателю.

Какие сайты попадут в реестр

Реестр адресов веб-сайтов будет вести Государственная налоговая служба. В него будут вносить не только адреса интернет-магазинов, но и URL-адреса, домены, IP-адреса, мобильные приложения и другие сетевые адреса, через которые предлагают или продают соответствующую продукцию.

Информацию в реестр будут вносить, менять или исключать из сообщений предпринимателей и данных о их лицензии. Реестр будет обнародован на вебпортале налоговой.

Когда могут заблокировать сайт

ГНС будет контролировать интернет и проверять, соблюдают ли продавцы новые требования. Если налоговая выявит нарушение, она сможет принять решение о необходимости ограничить доступ к сайту или мобильному приложению.

Во время военного или чрезвычайного положения решения относительно сайтов будут передаваться в Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями. На его основании центр будет издавать распоряжение о блокировке, которую интернет-провайдеры должны выполнить в течение трех рабочих дней.

Решения по мобильным приложениям будут отправлять соответствующим платформам цифровой дистрибуции.

Что делать действующим онлайн-магазинам

Для предпринимателей, уже продающих такую продукцию через интернет и желающих продолжить работу, предусмотрели переходный период.

После начала работы реестра у них будет один календарный месяц, чтобы сообщить ГНС о своих сайтах и других онлайн-ресурсах. Если продавец не пошлет информацию вовремя, налоговая сможет принять решение о необходимости ограничить доступ к его сайту или мобильному приложению.

Изменения предусматривает Закон Украины №4903-IX от 9 июня 2026 года.