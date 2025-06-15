Купаются в деньгах. Топ-5 самых богатых игроков Клубного чемпионата мира

Итак, главная пятерка самых богатых участников клубного Мундиаля выглядит так (заработки в долларах США за год).

Лионель Месси - 135 млн

Возраст: 37

37 Клуб: "Интер Майами"

"Интер Майами" Заработок на поле: 60 млн

60 млн Вне поля: 75 млн

75 млн Партнеры: Adidas, Lay's, Mastercard

За последние 12 месяцев 37-летний форвард "Интер Майами" заработал 135 млн долларов до уплаты налогов и гонораров агентам - больше всех участников Мундиаля.

В эту сумму входит 60 млн зарплаты и бонусов, а также 75 млн - от рекламы, публичных выступлений и бизнес-активностей. Месси не только поднял спортивный уровень клуба, но и кардинально изменил его финансовый профиль: за год после его прихода капитализация "Интер Майами" выросла до 1,2 млрд долларов. Это - второй показатель в МЛС (после ФК "Лос-Анджелес", капитализация которого оценивается в 1,25 млрд).

Килиан Мбаппе - 90 млн

Возраст: 26

26 Клуб: "Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид На поле: 70 млн

70 млн Вне поля: 20 млн.

20 млн. Партнеры: Nike, Hublot, Dior

Несмотря на личные успехи (42 гола за сезон), его новый клуб - "Реал" потерял титул Ла Лиги и выбыл из Лиги чемпионов в четвертьфинале. Впрочем, это не помешало форварду быть лицом многих рекламный кампаний. Мадридский клуб лишь поднял его маркетинговый рейтинг, несмотря на то, что Лигу чемпионов выиграл бывший клуб футболиста - ПСЖ.

Эрлинг Холанд - 62 млн

Возраст: 24

24 Клуб: "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" На поле: 48 млн

48 млн Вне поля: 14 млн

14 млн Партнеры: Nike, Beats by Dre, Clear

Хотя норвежский бомбардир не стал лучшим голеадором Премьер-лиги этого сезона, он подписал самый продолжительный контракт в истории английского футбола: девятилетняя пролонгация, связала его с "горожанами" до 2034 года. За пределами поля его сотрудничество с Nike, Beats, Clear и другими бизнес-партнерами принесло норвежцу дополнительные 14 млн.

Винисиус Жуниор - 55 млн

Возраст: 24

24 Клуб: "Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид На поле: 40 млн

40 млн Вне поля: 15 млн.

15 млн. Партнеры: Pepsi, Gatorade, Dubai Tourism

Лучший игрок мира по версии ФИФА забивает более 20 голов за сезон уже четвертый год подряд. Несмотря на скромные показатели "Реала" в текущем сезоне и невыразительную игру самого футболиста за национальную сборную, он остается одним из самых популярных футболистов мира. Особенно чувствуется это в Южной Америке, где партнеры хорошо зарабатывают на его имени.

Гарри Кейн - 39 млн

Возраст: 31

31 Клуб: "Бавария"

"Бавария" На поле: 29 млн

29 млн Вне поля: 10 млн

10 млн Партнер: Skechers

После многих сезонов без трофеев в "Тоттенхэме", Кейн наконец добыл титул с "Баварией". Он также является лицом футбольной линейки бренда Skechers.

Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира не сыграет на клубном Мундиале (фото: Getty Images)

Самые богатые отсутствующие на ЧМ

Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира (275 млн долларов), не поехал на турнир из-за непопадания туда аравийского "Аль-Насра". Несмотря на слухи о возможной аренде в другой клуб, сам Роналду заявил: "Я не буду на Клубном чемпионате. Некоторые команды обращались, но нельзя успеть всюду".

Неймар (76 млн) покинул "Аль-Хиляль" в январе. Именно этот клуб будет играть на ЧМ, а не новая команда бразильца - "Сантос".

Мохамед Салах (53 млн) не сыграет также из-за того, что его "Ливерпуль" не попал в турнир.

А вот Кевин Де Брюйне еще мог выступить на КЧМ - доиграть сезон за "Манчестер Сити". Однако футболист, который заработал столько же, как Гарри Кейн (39 млн) недавно покинул "горожан" и бесплатно перешел в итальянский "Наполи". Он заявил, что не хочет рисковать здоровьем на дополнительных турнирах: "Если я получу травму на Клубном чемпионате мира - кто за меня будет отвечать?".