Купалися в морі. На міні в Коблево підірвалися дві особи

У Коблево (Миколаївська область) на міні підірвалися дві особи. Обласна влада нагадує про заборону купатися в морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кіма.

"Повторюю, якщо заборонено - значить є причини. 2 особи підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше комбайнер підірвався на міні в Дніпропетровській області. Інцидент стався під час збору врожаю пшениці.

До цього в Київській області при поході в ліс на міні підірвалася жінка. Її не вдалося врятувати.

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