В Купянске задержали предателя из оккупационного "лесхоза". Ему грозит 10 лет тюрьмы

Правоохранители задержали в Купянске (Харьковская область) коллаборанта, который помогал россиянам с лесозаготовкой. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Детали дела

Работники ГБР задержали мастера леса госпредприятия "Купянское лесное хозяйство", который во время российского вторжения работал на оккупантов. Коллаборационист успел поработать на врага 4 месяца, с мая по сентябрь 2022 года.

Он занимал руководящую должность в оккупационном лесхозе, выполнял организационно-распорядительные функции и контролировал, чтобы его подчиненные качественно выполняли работу, в частности по заготовке древесины на нужды российских войск.

Фото: Задержание (dbr.gov.ua)

Когда же Купянск освободили от оккупантов, мужчина скрывался у родственников и знакомых.

Ему грозит тюрьма

Вчера 31 января 2024 года ГБР задержало предателя. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правоохранители ищут предателей

Правоохранители в Виннице задержали вражеского агитатора, который поддерживал кафиров и отрицал убийства людей в Буче Киевской области.

Также правоохранители задержали подругу главы "Народного совета "ДНР". Женщина планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ.