В Купянске задержали предателя из оккупационного "лесхоза". Ему грозит 10 лет тюрьмы
Правоохранители задержали в Купянске (Харьковская область) коллаборанта, который помогал россиянам с лесозаготовкой. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали дела
Работники ГБР задержали мастера леса госпредприятия "Купянское лесное хозяйство", который во время российского вторжения работал на оккупантов. Коллаборационист успел поработать на врага 4 месяца, с мая по сентябрь 2022 года.
Он занимал руководящую должность в оккупационном лесхозе, выполнял организационно-распорядительные функции и контролировал, чтобы его подчиненные качественно выполняли работу, в частности по заготовке древесины на нужды российских войск.
Фото: Задержание (dbr.gov.ua)
Когда же Купянск освободили от оккупантов, мужчина скрывался у родственников и знакомых.
Ему грозит тюрьма
Вчера 31 января 2024 года ГБР задержало предателя. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Правоохранители ищут предателей
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