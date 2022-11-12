В Купянском районе за неделю эксгумировали семь тел погибших (фото)

"Вчера были эксгумированы два убитых, всего за последнюю неделю 7 тел - все погибли во время оккупации от обстрелов российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

По информации полицейского, 16-летний подросток из Купянска в сентябре пошел гулять с друзьями и попал под обстрел и погиб. Также 50-летний житель села Кучеривка после обстрелов вышел забить окна своего дома, но начался еще один обстрел – и мужчина погиб.

"Ужасная статистика. За каждым таким событием изуродована судьба родственников и близких. Горе, пришедшее из России", - заявил Болвинов.

Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области полицией выявлено 651 тел граждан, из которых 258 женщин, 343 мужчин, 20 детей и 30 неидентифицированных лиц.