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В Купянском районе за неделю эксгумировали семь тел погибших (фото)

Фото: В Купянском районе за неделю эксгумировали семь тел погибших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям в Купянском районе удалось за неделю эксгумировать тела семи человек. Все они погибли во время российской оккупации от обстрелов военнослужащих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

"Вчера были эксгумированы два убитых, всего за последнюю неделю 7 тел - все погибли во время оккупации от обстрелов российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

По информации полицейского, 16-летний подросток из Купянска в сентябре пошел гулять с друзьями и попал под обстрел и погиб. Также 50-летний житель села Кучеривка после обстрелов вышел забить окна своего дома, но начался еще один обстрел – и мужчина погиб.

"Ужасная статистика. За каждым таким событием изуродована судьба родственников и близких. Горе, пришедшее из России", - заявил Болвинов.

Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области полицией выявлено 651 тел граждан, из которых 258 женщин, 343 мужчин, 20 детей и 30 неидентифицированных лиц.

Напомним, что под Изюмом эксгумировали тело человека, которого оккупанты расстреляли из пулемета.

Отметим, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение, из которого эксгумировали 447 тел. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

Недавно в Харьковской области началась эксгумация массового захоронения военных.

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