На Купянском направлении линии обороны на очень высоком уровне, - Зеленский

"Сейчас за это (за оборонные линии, - ред.) будет отвечать главком и министр обороны. Для этого и делается аудит. После этого мы увидим слабые места. Кстати, как мне известно, то на Купянском направлении у нас все это было сделано на очень высоком уровне. Это берется в пример для других направлений", - заявил он.

Бои под Купянском

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявлял о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

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