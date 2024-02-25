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На Купянском направлении линии обороны на очень высоком уровне, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На Купянском направлении украинские линии обороны на очень высоком уровне.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по результатам форума "Украина. Год 2024".

"Сейчас за это (за оборонные линии, - ред.) будет отвечать главком и министр обороны. Для этого и делается аудит. После этого мы увидим слабые места. Кстати, как мне известно, то на Купянском направлении у нас все это было сделано на очень высоком уровне. Это берется в пример для других направлений", - заявил он.

Бои под Купянском

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявлял о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

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