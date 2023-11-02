По Купянской и Бахмутской осям враг создал эшелонированную систему РЭБ, - Залужный

На Лимано-Купянском направлении, а также в районе Бахмута российские оккупанты создали эшелонированную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ее элементы постоянно меняют свое местоположение.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает РБК-Украина со ссылкой на колонку генерала для The Economist .

Украинский полководец отметил, что к основным преимуществам российской техники РЭБ можно отнести налаживание в стране-агрессоре серийного производства так называемой "окопной радиоэлектронной борьбы". Речь идет о таких системах тактического уровня, как "Селок", "Питон", "Гарпун", "Пироед", "Стриж", "Лесочок".

По словам Залужного, несмотря на то, что с начала широкомасштабной военной агрессии против Украины россияне потеряли значительную часть этой техники, в настоящее время противник "продолжает сохранить значительное преимущество в радиоэлектронной борьбе".

"По Купянской и Бахмутской осям противник фактически создал эшелонированную систему радиоэлектронной борьбы, элементы которой постоянно меняют свое местоположение", - написал генерал.

Также главнокомандующий ВСУ рассказал, что в украинской армии к 2022 году такие современные средства радиоэлектронной борьбы с БПЛА типа "Буковель-АД", "Анклав", "Хмара", "Нота" хорошо зарекомендовали себя в боях.

"Но, несмотря на это, к началу войны около 65% типов станций помех в частях (подразделениях) Вооруженных сил Украины было изготовлено бывшим Советским Союзом, а новых было всего 25%", - рассказал Залужный.

Ранее главнокомандующий ВСУ озвучил мнение, что РФ до конца 2023 года может нарастить количество авиации в 8 дивизий.