Купянск остался без газа из-за повреждения трубопровода

В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Приостановлено газоснабжение города Купянск, без газа осталось около 4,5 тыс. абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Также в Харьковской области из-за обстрелов повреждены линии электропередачи, обесточены 11 тыс. потребителей в городе Волчанск и близлежащих селах.

"Работы по возобновлению газо- и электроснабжения продолжаются", - говорится в сообщении.

Бои на Купянском направлении

Напомним, российская армия в последние недели пытается наступать на Лимано-Купянском направлении. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, враг чаще обстреливает Купянск.

В частности, российские войска в течение 20 августа обстреливали жилые дома в Купянске Харьковской области. Известно о десяти раненых.

В Купянском районе уже объявлено о принудительной эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.